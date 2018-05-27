س وج.. كل ما تريد معرفته عن قطارات العيد الإضافية ومواعيد تشغيلها وحجز تذاكرها

كتب رضا حبيشى

قررت السكة الحديد، الدفع بعدد من القطارات الإضافية يتم تشغيلها خلال هذا العيد بجانب قطارات جدول التشغيل الطبيعى، وفى شكل سؤال وإجابة تقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن هذه القطارات الإضافية ومواعيد تشغيلها وحجز تذاكرها.

متى يبدأ تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر؟

يبدأ تشغيل القطارات الإضافية ابتداء من 10 إلى 26 يونيو المقبل.

ما الهدف من تشغيل القطارات الإضافية ؟

استيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد المسافرين خلال فترة العيد.

ما هو موعد بدء الحجز على القطارات الإضافية؟

قبل موعد السفر بـ 24 ساعة.

كم عدد القطارات الإضافية التى ستدفع بها هيئة السكة الحديد خلال هذا العيد؟

10 قطارات تشمل 6 قطارات مكيفة و4 قطارات مميزة.



هل الأمر قاصر على تشغيل قطارات إضافية فقط؟

لا .. الهيئة سوف تزيد تركيب 22 قطار مكيف مدرجين بجدول التشغيل الطبيعى من خلال إضافة إليها عربات علاوة.

القطارات المكيفة الإضافية التى سيتم تشغيلها خلال هذا العيد؟

القطار مخصوص مكيف رقم 1934 من القاهرة إلى أسوان ابتداء من يوم 10 حتى 25 يونيو ويقوم من القاهرة الساعة 22.45 ليصل إلى أسوان 10.55 صباح اليوم التالى، والقطار مخصوص مكيف رقم 1935 أسوان ـ القاهرة، يبدأ رحلاته يوم 11 حتى 26 يونيو ويقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15 صباح اليوم التالى.

وقطار مكيف 1936 القاهرة ـ أسوان يبدأ رحلاته اليومية من يوم 10 حتى 25 يونيو ويقوم من القاهرة 23.20 ويصل أسوان 11.40 صباح اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 1937 أسوان ـ القاهرة يبدأ رحلاته اليومية من 11 حتى 26 يونيو ويقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10 صباح اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 1940 الإسكندرية ـ أسوان يتم تشغيله يوم 13 يونيو فقط ويقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05 ظهر اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 1941 أسوان ـ الإسكندرية يتحرك يوم 21 يونيو فقط ويقوم من أسوان 21.05 ويصل الإسكندرية 13.50 ظهر اليوم التالى.

القطارات الإضافية المميزة؟

4 قطارات مميزة تقوم برحلات يومية خلال الفترة من 10 حتى 26 يونيو المقبل، تقوم من القاهرة يوميا فى ميعادى 09.25 و15.10 ويصلان أسوان 22.25 و04.20 على التوالى وتقوم من أسوان فى ميعادى و07.15 و12.45 ويصلان أسوان 20.15 و01.40 على التوالى.