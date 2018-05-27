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سفينتان حربيتان أمريكيتان تبحران قرب جزر فى بحر الصين الجنوبى

الأحد، 27 مايو 2018 11:47 ص
سفينتان حربيتان أمريكيتان تبحران قرب جزر فى بحر الصين الجنوبى بحر الصين الجنوبى - أرشيفية
رويترز
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قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية أبحرتا، اليوم الأحد، قرب جزر فى بحر الصين الجنوبى تزعم الصين السيادة عليها فى خطوة ستثير على الأرجح غضب بكين فى وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى مواصلة التعاون معها فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن المدمرة (هيجنز) وطراد الصواريخ الموجهة (أنتيتام) اقتربا لمسافة 12 ميلا بحريا من جزر باراسيل التى تتنازع عليها الصين مع جيرانها.

وقال أحد المسؤولين إن السفينتين الحربيتين الأمريكيتين أجريتا مناورات قرب جزر ترى ولينكولن وتريتون وودى الواقعة ضمن جزر باراسيل.

 

 


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