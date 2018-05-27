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سفير جورجيا بالقاهرة يستقبل موفد الرئاسة لنقل التهنئة بمناسبة العيد الوطنى

الأحد، 27 مايو 2018 03:04 م
سفير جورجيا بالقاهرة يستقبل موفد الرئاسة لنقل التهنئة بمناسبة العيد الوطنى سفير جورجيا بالقاهرة ألكسندر نالباندوف مع حسام زعتر
كتبت رباب فتحى
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استقبل صباح اليوم سفير جورجيا بالقاهرة، الكسندر نالباندوف بمكتبه بمقر سفارة جورجيا بالقاهرة أمين رئاسة الجمهورية، حسام زعتر، حيث أوفده الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل تهنئته لجورجيا والشعب الجورجى وسفارة جورجيا بالقاهرة والعاملين بها وذلك بمناسبة عيدها الوطنى.
 
وقال بيان من السفارة اليوم الأحد، إن سفير جورجيا أعرب عن امتنانه العميق وسعادته باستقبال موفد رئاسة الجمهورية، مضيفًا أن جورجيا تحتفل بمناسبتين الأولى الذكرى المئوية لتأسيس أول دولة جورجيا ديمقراطية والثانية العيد الوطنى لاستقلال جورجيا فى 26 مايو. 

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