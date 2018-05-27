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رئيس البرازيل يعقد اجتماعا طارئا لإنهاء إضراب سائقى الشاحنات

الأحد، 27 مايو 2018 11:41 م
رئيس البرازيل يعقد اجتماعا طارئا لإنهاء إضراب سائقى الشاحنات الرئيس البرازيلى ميشيل تامر
برازيليا (أ ش أ)
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عقد الرئيس البرازيلى ميشيل تامر اجتماعا طارئا، اليوم الأحد، مع أعضاء الحكومة؛ لبحث سبل إنهاء إضراب سائقى الشاحنات الذى دخل يومه السابع احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن الاجتماع يناقش اقتراحا بخفض سعر الوقود بنسبة 10% لمدة 60 يوما على أن تقوم الحكومة الفيدرالية البرازيلية بتعويض شركة "بتروبراس" العملاقة عن الخسائر الناتجة عن ذلك.

كان إضراب سائقى الشاحنات قد أدى إلى حدوث نقص حاد فى الوقود فى مختلف أنحاء البرازيل، فيما تفيد تقارير صحفية بأن الإضراب أدى إلى خسائر تقدر بنحو 3 مليار دولار منذ بدايته فى 21 الشهر الجارى.

 


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