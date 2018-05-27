ترامب: خطط عقد قمة سنغافورة مع كيم لم تتغير

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن خططه لعقد قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون فى سنغافورة، 12 مايو المقبل، "لم تتغير"، و"تتحرك بشكل جيد للغاية".

وأضاف ترامب - فى تصريح له اليوم الأحد، من المكتب البيضاوى خلال استقباله للسجين الأمريكى المفرج عنه من فنزويلا مؤخرا، مجلة "بوليتيكو" الأمريكية على موقعها الإلكترونى - "كثير من الناس يعملون على ذلك (التحضير للقمة) ،إنه يتحرك بشكل جيد للغاية، ونتطلع إلى 12 يونيو فى سنغافورة، لم يتغير ذلك، ويتحرك بشكل جيد جدا .

ولفتت المجلة إلى أن تصريحات ترامب هى الأكثر وضوحا فيما يتعلق برغبته فى المضى قدما فى عقد القمة مع كيم، وذلك بعدما أرسل، الخميس الماضى، خطابا للزعيم الكورى حملت ما بدا أنه إعلان عن إلغاء القمة.