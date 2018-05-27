الكوريتان تناقشان إبرام اتفاقية عدم الاعتداء وتحويل الهدنة لمعاهدة سلام

سول (أ ش أ)

أعلن المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن الكوريتين تناقشان على مستوى العمل ضرورة النظر فى تحويل اتفاقية الهدنة بينهما إلى معاهدة سلام، وإبرام اتفاقية عدم الاعتداء المتبادل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فى نفس الوقت.

وقال مصدر رفيع المستوى بالمكتب الرئاسى (فى تصريحات نقلتها وكالة انباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) أن الكوريتين تجريان التشاور على مستوى العمل بشأن سبل تهدئة المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية، وإبرام اتفاقية عدم الاعتداء المتبادل، وبدء المفاوضات لتحويل اتفاقية الهدنة إلى معاهدة سلام، والإعلان عن نهاية الحرب الكورية بواسطة الكوريتين والولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن الكوريتين لم تتوصلا بعد إلى موعد وأجندة القمة الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة، وأنهما تنظران فى احتمال عقد قمة ثلاثية على مستوى العمل.

فى السياق ذاته، أكد المصدر - الذى رفض ذكر اسمه - أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جدد التأكيد فى اتصاله الأخير مع نظيره الكورى الجنوبى مون جيه-إن على أن بلاده مستعدة لبدء تعاون اقتصادى كبير الحجم مع كوريا الشمالية فى حال انعقاد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بنجاح.