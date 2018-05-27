الشرطة النمساوية تعتقل 24 صربيا بتهمة تأجير منازل لزراعة مخدر "النقب" الهندى

فيينا (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، 24 مشتبها به، على خلفية مزاعم تأجير شبكة إتجار بالمخدرات صربية، منازل حول العاصمة النمساوية "فيينا" بهدف زراعة مخدر "القنب" الهندى.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن المشتبه بهم اعتقلوا خلال مداهمة قوات الشرطة لـ 14 موقعا لزراعة "القنب" الهندى فى فيينا وحول ولاية النمسا السفلى، مشيرة إلى أن حملات المداهمة التى شنتها الشرطة النمساوية هى ضمن تحقيق دولى بدء فى أواخر العام الماضى.

وأضافت الشرطة، أن المشتبه بهم قاموا بتأجير منازل بمستندات مزورة وقاموا بتحوليها لمزارع داخلية لزراعة "القنب" الهندي، كما رجحت الشرطة أن إنتاج المشتبه بهم 888 كليو جراما على الأقل من المخدر منذ فبراير 2017 وباعوا الكيلو منه مقابل 3900 يورو، فيما قدرت الثمن الكلى للإنتاج بأكثر من 4ر3 ملايين يورو.