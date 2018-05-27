إعفاء فتاة يمنية من حظر السفر لأمريكا لعلاجها من الشلل الدماغى

كتبت ريم عبد الحميد

وصلت فتاة يمنية تبلغ من العمر 11 عاما تعانى من الشلل الدماغى إلى مدينة نيويورك أمس، السبت، بعدما تم من قبل حرمانها من إعفاء من قرار حظر السفر للرئيس دونالد ترامب.

وأصبحت شيماء العمورى شخصية شهيرة بين معارضى حظر السفر من خمس دول إسلامية وهى "إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن". وبعد معركة للدخول إلى الولايات المتحدة بحثا عن العلاج الطبى، حصلت عائلتها على استثناء.

وبعد وصولها، تم استقبال عائلة الفتاة المكونة من خمس أشخاص بالورود والبالونات وحشد من المؤيدين والصحفيين. وتم التخطيط لهذا الاستقبال من قبل رابطة التجار الأمريكيين اليمنيين فى مطار جون كينيدى الدولى.

وقالت ديبى المنتصر، أمين عام الرابطة على تويتر، إن اليوم كان ملىء بالبهجة، لقد ذرف الجميع دموع الفرح وهم يخرجون، وكانت شيماء سعيدة لرؤيتهم جميعا.

ومن المتوقع أن تظل الفتاة فى نيويورك لعدة أيام قبل العودة إلى كاليفورنيا حيث ستخضع شيماء للعلاج الطبى الشامل.

وبسبب الحرب الأهلية فى اليمن، لم تستطع الفتاة أن تحصل العلاج فى اليمن بسبب الحرب الأهلية، وقال الأطباء لوالديها إنها لن تنجو فى اليمن.