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الأحد، 27 مايو 2018 04:31 م
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إسرائيل تبدأ فى بناء ساتر بحرى لمنع التسلل من قطاع غزة

الأحد، 27 مايو 2018 04:11 م
إسرائيل تبدأ فى بناء ساتر بحرى لمنع التسلل من قطاع غزة وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان
أ ف ب
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أعلنت إسرائيل الأحد أنها بدأت العمل على بناء ساتر قبالة شاطئ المتوسط لمنع أية عمليات تسلل محتملة بحرا من قطاع غزة.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية فى بيان أنه يتم بناء الساتر "الجديد الذى لا يمكن اختراقه" قبالة شاطئ زيكيم على بعد بضعة كيلومترات شمال غزة، وهو عبارة عن ساتر قوى لكسر الأمواج إضافة إلى سياج شائك.

وخلال الحرب الآخيرة على غزة فى 2014 قتلت القوات الإسرائيلية اربعة مقاتلين من حماس تمكنوا من التسلل عبر البحر.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع ان يصبح هذا الساتر، الأول من نوعه فى العالم، جاهزا بنهاية 2018.

وقال وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان فى بيان "أنه عائق فريد سيمنع بشكل فعال أى امكانية للتسلل إلى إسرائيل عبر البحر".

واضاف آن الساتر يعتبر "ضربة جديدة لحماس سيجعلها تخسر قدرة استراتيجية جديدة استثمرت فيها مبلغا طائلا من المال".

ولم يتم الكشف عن اية تفاصيل اخرى عن المشروع.

من ناحية اخرى تستمر اسرائيل فى بناء سياجها البرى مع القطاع المحاصر يشمل تعزيزات من بينها حاجز جديد ضخم تحت الارض يمنع تهديد الانفاق.

ويأتى الاعلان عن اقامة الساتر البحرى بعد اسابيع من التوتر على الحدود بين غزة واسرائيل.


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إسرائيل

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