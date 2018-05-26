ننشر صور جديدة لحمم بركان كيلاويا فى ولاية هاواى بأمريكا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

انفجرت شقوق حمم بركانية فى ولاية هاواى أول أمس، حيث تم مشاهدة هيكل مدمر فى عقارات ليلانى بالقرب من باهوا.

والتقط بعض المواطنون صوراً لتدفق الحمم الكيلاوية فى لييلاني إستيتس بالقرب من باهوا.

وكانت الحمم البركانية من بركان كيلاويا اقتربت من مصنع لتوليد الكهرباء فى هاواى حيث اتخذت السلطات إجراءات لحماية المنشأة وتجنب انبعاث غاز سام بالغ الخطورة.

لكن هيئة الدفاع المدنى سعت إلى تهدئة السكان، مؤكدة أن المحطة الحرارية فى بونا، وهى مصنع تابع لحكومة الولاية، لا يواجه "تهديدا فوريا".

وقالت إدارة منطقة هاواى على موقعها الإلكترونى أن "التشققات بالقرب من محطة بونا الحرارية ناشطة وتنبعث منها حمم تتدفق ببطىء باتجاه المنطقة"، موضحة أن "هذا النشاط دمر مشروع المحطة الحرارية القديم لهاواى فى منطقة مجاورة لمحطة بونا الحرارية".



حمم بركان كيلاويا فى هاواى



جانب من بركان كيلاويا



جانب من بركان كيلاويا



بركان كيلاويا بأمريكا



جانب من الحمم البركانية



الحمم البركانية فى هاواى



حمم بركانية فى هاواى