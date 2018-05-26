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السبت، 26 مايو 2018 01:29 م
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ننشر صور جديدة لحمم بركان كيلاويا فى ولاية هاواى بأمريكا

السبت، 26 مايو 2018 12:29 م
ننشر صور جديدة لحمم بركان كيلاويا فى ولاية هاواى بأمريكا حمم بركان كيلاويا


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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انفجرت شقوق حمم بركانية فى ولاية هاواى أول أمس، حيث تم مشاهدة هيكل مدمر فى عقارات ليلانى بالقرب من باهوا.

والتقط بعض المواطنون صوراً لتدفق الحمم الكيلاوية فى لييلاني إستيتس بالقرب من باهوا.

وكانت الحمم البركانية من بركان كيلاويا اقتربت من مصنع لتوليد الكهرباء فى هاواى حيث اتخذت السلطات إجراءات لحماية المنشأة وتجنب انبعاث غاز سام بالغ الخطورة.

لكن هيئة الدفاع المدنى سعت إلى تهدئة السكان، مؤكدة أن المحطة الحرارية فى بونا، وهى مصنع تابع لحكومة الولاية، لا يواجه "تهديدا فوريا".

وقالت إدارة منطقة هاواى على موقعها الإلكترونى أن "التشققات بالقرب من محطة بونا الحرارية ناشطة وتنبعث منها حمم تتدفق ببطىء باتجاه المنطقة"، موضحة أن "هذا النشاط دمر مشروع المحطة الحرارية القديم لهاواى فى منطقة مجاورة لمحطة بونا الحرارية".

إعصار هاواى
حمم بركان كيلاويا فى هاواى

 

جانب من الإعصار
جانب من بركان كيلاويا

 

جانب من إعصار هاواى
جانب من بركان كيلاويا

 

إعصار هاواى بأمريكا
بركان كيلاويا بأمريكا
 
جانب من الحمم البركانية
جانب من الحمم البركانية

 

الحمم البركانية فى هاواى
الحمم البركانية فى هاواى

 

حمم بركانية فى هاواى
حمم بركانية فى هاواى

 

حمم بركانية فى ولاية هاواى
حمم بركانية فى ولاية هاواى

 


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