صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد عمليات إنشاء منطقة سياحية ساحلية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تفقد كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية مع جنرالات جيشه، موقع بناء منطقة سياحة ساحلية فى منطقة ونسان-كالما، وشاهد الزعيم الكورى الشمالى عمليات الانشاء وماكيت المنطقة السياحية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى استأنفت فيه الولايات المتحدة حوارها مع بيونج يانج لتحديد لقاء القمة بين كلا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية .

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صور الزعيم الكورى الشمالى وسط جنرالات الجيش خلال تفقده المشروع السياحى الساحلى، بعد يوم من وفاء كوريا الشمالية بتعهدها، بتفكيك موقع "بونجى-رى" الذى كانت تستخدمه لإجراء التجارب النووية فى حضور الصحفيين، وقامت بتفجير الأنفاق التى كانت تستخدم لإجراء التجارب النووية فى باطن الأرض، فى إطار خطوات قلصت التوتر فى شبه الجزيرة الكورية وتعزيز فرص السلام .



زعيم كوريا الشمالية وسط جنرالات جيشه



كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية خلال تفقده مشروع سياحى



كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية