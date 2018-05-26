video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 06:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد عمليات إنشاء منطقة سياحية ساحلية

السبت، 26 مايو 2018 06:13 ص
صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد عمليات إنشاء منطقة سياحية ساحلية كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

تفقد كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية مع جنرالات جيشه، موقع بناء منطقة سياحة ساحلية فى منطقة ونسان-كالما، وشاهد الزعيم الكورى الشمالى عمليات الانشاء وماكيت المنطقة السياحية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى استأنفت فيه الولايات المتحدة حوارها مع بيونج يانج لتحديد لقاء القمة بين كلا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية .

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صور الزعيم الكورى الشمالى وسط جنرالات الجيش خلال تفقده المشروع السياحى الساحلى، بعد يوم من وفاء كوريا الشمالية بتعهدها، بتفكيك موقع "بونجى-رى" الذى كانت تستخدمه لإجراء التجارب النووية فى حضور الصحفيين، وقامت بتفجير الأنفاق التى كانت تستخدم لإجراء التجارب النووية فى باطن الأرض، فى إطار خطوات قلصت التوتر فى شبه الجزيرة الكورية وتعزيز فرص السلام .

زعيم كوريا الشمالية وسط جنرالات جيشه
زعيم كوريا الشمالية وسط جنرالات جيشه

 

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية خلال تفقده مشروع سياحى
كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية خلال تفقده مشروع سياحى

 

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

 

كيم جونج أون يتفقد المشروع السياحى
كيم جونج أون يتفقد المشروع السياحى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد خطا للسكك الحديدية بعد اكتماله

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

بيونج يانج

عمليات إنشاء

منطقة سياحية ساحلية




لا تفوتك
غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة