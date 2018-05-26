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صور.. رئيس وزراء اليابان يشارك فى إهداء بطلة أولمبية روسية كلبا

السبت، 26 مايو 2018 02:43 م
صور.. رئيس وزراء اليابان يشارك فى إهداء بطلة أولمبية روسية كلبا جانب من الإهداء


موسكو (رويترز)
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شارك رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، الذى يقوم بزيارة رسمية لروسيا مدتها 3 أيام، فى تسليم جرو من سلالة أكيتا اليابانية اليوم السبت، إلى بطلة التزلج الإيقاعى على الجليد الأولمبية الروسية ألينا زاجيتوفا.

وقدمت مجموعة معنية بالحفاظ على هذه السلالة الجرو وهى أنثى عمرها ثلاثة شهور إلى ألينا الحائزة على الميدالية الذهبية فى دورة ألعاب بيونجتشانج الأولمبية الشتوية.

ووصل آبى إلى روسيا يوم الخميس، لحضور منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج ومن المقرر أن يعقد محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين فى وقت لاحق اليوم السبت فى الكرملين.

وربت آبى الذى ترافقه زوجته على الكلب قبل تسليمه إلى ألينا البالغة من العمر 16 عاما.

وعشقت الفتاة هذه السلالة من الكلاب بينما كانت تتدرب فى اليابان وخلال الأولمبياد طلبت من والديها السماح لها باقتناء كلب أكيتا إذا فازت فى دورة الألعاب.

وأُطلق اسم ماسارو على الجرو وتعنى "نصر" أو "فوز".

رئيس وزراء اليابان يهدى البطلة كلبا
رئيس وزراء اليابان يهدى البطلة كلبا

 

جانب من الإهداء
جانب من الإهداء

 

البطلة الروسية
البطلة الروسية

 

جانب من إهداء البطلة كلبا
جانب من إهداء البطلة كلبا

 

البطلة الروسية بعد استلامها كلبا
البطلة الروسية بعد استلامها كلبا

 

رئيس وزراء اليابان والبطلة الروسية
رئيس وزراء اليابان والبطلة الروسية

 


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