صور.. بالبراءة والبساطة.. طفلة عراقية تواجه مرض جلدى نادر

صور.. بالبراءة والبساطة.. طفلة عراقية تواجه مرض جلدى نادرالسبت، 26 مايو 2018 01:04 م
طفلة عراقية مصابة بمرض جلدى نادر
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بطفولة بريئة وأجواء معيشية بسيطة وتحدى للواقع المرير، واجهت طفلة عراقية إصابتها بمرض خلقى جلدى نادر متاعب الحياة.
الطفلة تدعى حوراء بقرية وحيد هزيران، محافظة الديوانية العراقية تسبب المرض فى تغطية معظم الجزء العلوى من جسدها بعلامات سوداء وشعر.
وأوضح بعض الأطباء العراقيون أن حالتها شكل متطرف من الوحمات، الأمر الذى جعلها معرضة بشدة للميلانوما الخبيثة ، أخطر أشكال سرطان الجلد ، ولا تستطيع أسرتها اليائسة تحمل علاج الحالة.
طفلة عراقية مصابة بمرض جلدى نادر
الطفلة العراقية
لعب الطفلة أمام بيتها
جانب من لعب الطفلة
الطفلة ترى صورتها فى الموبايل
جانب من كتابة الطفلة واجبها المدرسى
الطفلة العراقية المصابة
الطفلة العراقية ترى صورتها فى المرآة
ارتداء الطفلة ملابسها
جانب من لعب الطفلة
الأم تلبس طفلتها الملابس
الطفلة تكتب واجبها المدرسى
منزل الطفلة العراقية البسيط
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