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صور.. بالبراءة والبساطة.. طفلة عراقية تواجه مرض جلدى نادر

السبت، 26 مايو 2018 01:04 م
صور.. بالبراءة والبساطة.. طفلة عراقية تواجه مرض جلدى نادر طفلة عراقية مصابة بمرض جلدى نادر


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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بطفولة بريئة وأجواء معيشية بسيطة وتحدى للواقع المرير، واجهت طفلة عراقية إصابتها بمرض خلقى جلدى نادر متاعب الحياة.

الطفلة تدعى حوراء بقرية وحيد هزيران، محافظة الديوانية العراقية تسبب المرض فى تغطية معظم الجزء العلوى من جسدها بعلامات سوداء وشعر.

وأوضح بعض الأطباء العراقيون أن حالتها شكل متطرف من الوحمات، الأمر الذى جعلها معرضة بشدة للميلانوما الخبيثة ، أخطر أشكال سرطان الجلد ، ولا تستطيع أسرتها اليائسة تحمل علاج الحالة.

 

طفلة عراقية مصابة بمرض جلدى نادر
طفلة عراقية مصابة بمرض جلدى نادر

 

الطفلة العراقية
الطفلة العراقية

 

لعب الطفلة أمام بيتها
لعب الطفلة أمام بيتها

 

جانب من لعب الطفلة
جانب من لعب الطفلة

 

الطفلة ترى صورتها فى الموبايل
الطفلة ترى صورتها فى الموبايل

 

جانب من كتابة الطفلة واجبها المدرسى
جانب من كتابة الطفلة واجبها المدرسى

 

الطفلة العراقية المصابة
الطفلة العراقية المصابة

 

الطفلة العراقية ترى صورتها فى المرآة
الطفلة العراقية ترى صورتها فى المرآة

 

ارتداء الطفلة ملابسها
ارتداء الطفلة ملابسها

 

جانب من لعب الطفلة
جانب من لعب الطفلة

 

الأم تلبس طفلتها الملابس
الأم تلبس طفلتها الملابس

 

الطفلة تكتب واجبها المدرسى
الطفلة تكتب واجبها المدرسى

 

منزل الطفلة العراقية البسيط
منزل الطفلة العراقية البسيط

 


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