video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 08:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سائقو الشاحنات فى البرازيل يواصلون إغلاق الطرق وإصابة البلاد بشلل

السبت، 26 مايو 2018 08:00 ص
سائقو الشاحنات فى البرازيل يواصلون إغلاق الطرق وإصابة البلاد بشلل اضراب سائقو الشاحنات فى البرازيل
ساو باولو (رويترز)
إضافة تعليق

واصل سائقو الشاحنات فى البرازيل احتجاجهم الذى أدى إلى إصابة قطاعات رئيسية فى أكبر اقتصاديات أمريكا الشمالية بالشلل وإلى وضع السائقين فى مواجهة مع الرئيس البرازيل ميشيل تامر الذى أجاز استخدام القوة العسكرية لفتح الطرق الرئيسية.

وسيدخل الاحتجاج يومه السادس السبت . وأصدرت ساو باولو أكبر مدن ومركز اقتصادى فى أمريكا الجنوبية حالة الطوارئ مثلما فعلت ريو دى جانيرو.

ونفد الوقود من محطات البنزين والمطارات فى شتى أنحاء البرازيل كما خلت المتاجر العملاقة من السلع وقالت المستشفيات إن التموين لديها نفد. وتقلصت أو توقفت وسائل النقل العام وعمليات جمع القمامة عبر البلاد كما ألغت مدارس كثيرة الدراسة بعد عجز المدرسين عن الوصول إلى العمل.

وقالت مجموعة(إيه.بي.بي.إيه) البرازيلية للحوم إن نقص إمدادات العلف قد تؤدى إلى نفوق مليار طائر و20 مليون خنزير، وقال تامر فى كلمة عبر التلفزيون إن "من يغلقون الطرق السريعة ويتصرفون بشكل متطرف يلحقون الضرر بالشعب، "لن نسمح بأن تواجه المستشفيات نفاد الإمدادات اللازمة لإنقاذ الأرواح. لن نسمح بتضرر الأطفال نتيجة إغلاق المدارس"، ومع ذلك ظل معظم البرازيل يعانى من الشلل مساء الجمعة.

وفى رد على التهديد باستخدام إجراء عسكرى دعا اتحاد سائقى الشاحنات فى البرازيل(أبكام)،الذى يقول إنه يمثل 600 ألف سائق، السائقين على عدم إغلاق الطرق. ولكنه شجع السائقين على استمرار الاحتجاج وعدم توصيل السلع مما يعنى أن المرجح أن يبقى الوضع حرجا.

وكان مفاوضون يمثلون العديد من جماعات سائقى الشاحنات قد وافقوا فى ساعة متأخرة من مساء الخميس على تعليق الإغلاق لمدة 15 يوما بعد أن تعهدت الحكومة بدعم أسعار الديزل واستقرارها وهو ما يعنى تكلفة البلاد خمسة مليارات ريال(1.4 مليار دولار) هذا العام.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. البرازيل تعلن حالة التعبئة.. والجيش يتدخل للسيطرة على إضراب السائقين

صور.. مظاهرات فى البرازيل على هامش إضراب سائقى الشاحنات

سائقو الشاحنات

البرازيل

أخبار البرازيل

إغلاق الطرق

إصابة البلاد بشلل




لا تفوتك
غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة