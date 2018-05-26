رابطة العالم الإسلامى تطلق حملتها الثانية لإغاثة 75 ألف نازح فى اليمن

مكة المكرمة (أ ش أ)

أعلنت رابطة العالم الإسلامى إطلاق حملتها الثانية لمساعدة الأشقاء اليمنيين عبر توزيع 15 ألفا و200 سلة غذائية، يستفيد منها أكثر من 75 ألف شخص، وذلك ضمن سلسلة برنامجها الإغاثى العاجل لليمن واستجابة للخطة الإنسانية 2018 التى أطلقتها الأمم المتحدة، ودعت فيها إلى جمع 2,96 مليار دولار خلال العام الجاري، لمساعدة اليمنيين على تخطى الأزمة الإنسانية التى يعيشونها.

وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف الدكتور عبد العزيز بن أحمد سرحان، -فى بيان اليوم السبت- أن الحملة بدأت بتأمين خمسة آلاف سلة غذائية للنازحين فى محافظة حجة، بالتعاون مع مؤسسة البركة التنموية الخيرية باليمن، التى أشرفت على عملية توزيعها، مشيراً إلى أن الحملة ستنتقل إلى بقية المحافظات الأربع، حيث سيتم توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية فى كل من محافظات مأرب وشبوة وأبين، فيما سيتم توزيع 1200 سلة فى محافظة الجوف.

ونوه الدكتور سرحان إلى أن رابطة العالم الإسلامى قدمت ولا تزال تقدم للشعب اليمنى مساعدات فى مختلف المجالات الإغاثية والصحية والاجتماعية، ومنها توفير مياه الشرب النقية وكفالة الأيتام بكلفة بلغت 102 مليار و855 مليون و293 ريالا، استفاد منها 2 مليون و361 ألفا و398 يمني، مؤكداً أن الرابطة ستواصل دعمها للشعب اليمنى بمختلف فئاته وفى كل المحافظات اليمنية، حتى يتخطى أزمته الإنسانية.