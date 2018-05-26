بوتين عن التدخل فى انتخابات أمريكا: نحن رهائن الصراعات الداخلية بواشنطن

موسكو (أ ش أ)

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن أمله فى أن يتوقف التحقيق فى التدخل المزعوم من جانب روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية التى جرت فى شهر نوفمبر عام 2016، وأن تتطور العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- خلال اجتماعه مع رؤساء وكالات أنباء عالمية :"نحن رهائن هذه الصراعات الداخلية فى الولايات المتحدة".

وأشار، خلال تعليقه على تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، إلى أنه يأمل أن ينتهى التحقيق فى يوم من الأيام وأن تصبح تنمية العلاقات الروسية-الأمريكية هى أبرز القضايا.

وتُجرى فى الكونجرس الأمريكى تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ"تدخل روسيا" فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التى فاز بها الرئيس دونالد ترامب فى نهاية 2016، كما يُجرى تحقيق مماثل من قبل المدعى الخاص مولر.

وكان الرئيس الروسي، قد صرح فى وقت سابق، بأن الروس الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالتدخل فى الانتخابات، لا يمثلون الحكومة الروسية.

ونفت روسيا فى أكثر من مناسبة، اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات فى الولايات المتحدة، ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف هذه الاتهامات، بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".