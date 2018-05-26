video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الناتو: عقد اجتماع مجلس "روسيا – الناتو" فى 31 مايو الجارى

السبت، 26 مايو 2018 05:50 م
الناتو: عقد اجتماع مجلس "روسيا – الناتو" فى 31 مايو الجارى برلمان حلف الناتو
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج أنه سيتم عقد الاجتماع المقبل لمجلس "روسيا - الناتو" فى 31 مايو الجارى.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ستولتنبرج قوله "تحدثنا بالفعل عن أوكرانيا والشفافية العسكرية وتقليل المخاطر والتدريبات العسكرية، ويجب أن نتحكم بعلاقاتنا مع روسيا من أجل تجنب إخراج الأحداث عن السيطرة".

وأكد مصدر دبلوماسى، فى وقت سابق، أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يعول على عقد اجتماع مجلس "روسيا - الناتو" على مستوى السفراء قبل قمة الحلف فى شهر يوليو.

يذكر أن مجلس "روسيا - الناتو"، يعتبر هيئة رئيسية ومنتدى لتطوير التعاون وتنسيق الأعمال السياسية العسكرية بين روسيا والدول الأعضاء فى حلف الناتو، وتم تأسيس هذا المجلس فى 28 مايو 2002.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس كولومبيا: بلادنا ستصبح أول شريك عالمى لحلف الناتو من أمريكا الجنوبية

برلمانى روسى: العثور على أسلحة لـ"الناتو" فى سوريا يؤكد دعم واشنطن للمسلحين

صور.. ترامب لـ" ستولتنبرج": على دول الناتو تقديم مساهمات كاملة للحلف

الناتو

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة