المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات: تأثير محدود للإعصار مكونو على الإمارات

أبوظبى (أ ش أ)

أعلن المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات اليوم السبت، تراجع حدة الإعصار مكونو المدارى، الذى يصيب منطقة بحر العرب من الفئة الأولى إلى عاصفة مدارية، مشيرا إلى أن تأثر الدولة به محدود.

وقال المركز - فى تقرير أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إن الإعصار ابتعد عن مركزه صلالة فى سلطنة عمان، مع استمرار هطول الأمطار المصحوبة برياح تقدر سرعتها من 65 إلى 80 كيلومترا فى الساعة.

وتوقع المركز استمرار حركة العاصفة من موقعها الحإلى فى اتجاه الشمال الغربي، مع ضعفها وتحولها تدريجيا إلى منخفض مدارى خلال ساعات، بسرعة رياح تتراوح بين 40 و50 كيلومترا فى الساعة.

وأكد المركز أن خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى تشير إلى عدم وصول العاصفة المدارية إلى الإمارات، فيما ينحصر تأثيره عليها فى تدفق السحب المتوسطة والعالية الكتل الهوائية الرطبة، التى قد تعمل على تكون سحب ركامية ممطرة أحيانا على المناطق الشرقية والجنوبية، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة ليكون الطقس غائما.