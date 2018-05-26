السلطات الصينية تأمر بتنظيم عملية بناء التماثيل الدينية الكبيرة

السلطات الصينية تأمر بتنظيم عملية بناء التماثيل الدينية الكبيرةالسبت، 26 مايو 2018 05:29 م
الرئيس الصينى شئ جين بينج
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أمر الحزب الشيوعى الصينى الحاكم الحكومات المحلية بتنظيم عملية بناء التماثيل الدينية الكبيرة بشكل أفضل.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، أن الأمر الصادر عن الجبهة الموحدة التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني، جاء ليستهدف، فى المقام الأول، أتباع البوذية والطاوية؛ اللتان تعدان اثنتان من ضمن خمس ديانات رسمية معُترف بها فى الصين.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن السلطات الصينية قامت بسن قواعد تنظيمية جديدة وإصلاحات بيروقراطية، فى وقت سابق من العام الجارى، من أجل وضع ممارسة الشعائر الدينية اليومية تحت رقابة الحزب الحاكم مباشرةً.
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