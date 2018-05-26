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السجن 15 عاماً لقيادى ناطق بالانجليزية فى الكاميرون بتهمة "الارهاب"

السبت، 26 مايو 2018 07:05 ص
السجن 15 عاماً لقيادى ناطق بالانجليزية فى الكاميرون بتهمة "الارهاب" عناصر من جيش الكاميرون
ياوندي (أ ف ب)
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حكمت محكمة عسكرية فى الكاميرون، الجمعة، على قيادى فى الحراك الانفصالى فى الاقليم الشمالى الغربى، إحدى المنطقتين الناطقتين بالانجليزية فى هذا البلد حيث اكثرية السكان ينطقون بالفرنسية، بالسجن لمدة 15 عاما بعدما دانته بتهم عدة بينها "الارهاب".

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس، أن المحكمة العسكرية فى ياوندى دانت الصحفى الاذاعى مانشو بيبيكسى الملقب "بى بى سي" بتهم "الارهاب والعداء للوطن والانفصال والثورة والتمرد".

وحكمت المحكمة أيضا على خمسة نشطاء آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 سنة، فى حين برّأت متهماً سادساً، وكان بيبيكسى من بين عدة نشطاء اعتقلوا فى يناير الماضى بعد اندلاع تظاهرات مناهضة للحكومة فى المنطقتين الرئيسيتين الناطقتين بالانجليزية وهما الاقليم الشمالى الغربى والاقليم الجنوبى الغربي.

وإضافة الى عقوبة السجن حكمت المحكمة على المدانين الستة بغرامة مالية مشتركة قدرها 268 مليون فرنك أفريقى (398 ألف يورو) كما الزمتهم دفع الرسوم والنفقات القانونية.

وقال المحامى كلود أسيرا، أحد وكلاء الدفاع عن المتهمين إن "الحكم مبالغ به وغير مجد لأنه لن يحل مشكلة" الاقلية الناطقة بالانجليزية فى البلاد ، مشيرا الى ان فريق الدفاع سيستأنف الحكم، والمنطقتان الناطقتان بالانجليزية انضمتا الى بقية انحاء البلاد الناطقة بالفرنسية بعد استقلال الكاميرون عام 1960.

 


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