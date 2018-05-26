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الجيش الهندى يعلن مقتل 4 مسلحين قرب الحدود الفاصلة بين شطرى كشمير

السبت، 26 مايو 2018 10:00 ص
الجيش الهندى يعلن مقتل 4 مسلحين قرب الحدود الفاصلة بين شطرى كشمير الجيش الهندى ـ صورة أرشيفية


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أعلن الجيش الهندى، مقتل أربعة مسلحين مشتبه بهم، خلال معركة بالأسلحة النارية مع القوات الحكومية بعد عبورهم إلى الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه قادمين من الشطر الباكستاني.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الهندى الكولونيل راجيش كاليا اليوم / السبت، قوله "إن القتال بدأ فى وقت مبكر من اليوم عندما اعترض الجنود الهنود متمردين مدججين بالأسلحة على طول الحدود التى تقسم إقليم كشمير إلى شطرين بين الهند وباكستان"، مضيفا أن " العمليات ما زالت مستمرة فى المنطقة، ولم تقع أى خسائر فى صفوف القوات الهندية".

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

ويشن مسلحون هجمات ضد قوات الجيش الهندى منذ عام 1989 مطالبين بتوحيد منطقة الهيمالايا تحت الحكم الباكستانى أو دولة مستقلة.

 


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