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التحالف العربى: إحباط هجوم إرهابى بطائرة دون طيار قرب مطار أبها السعودى

السبت، 26 مايو 2018 04:12 م
التحالف العربى: إحباط هجوم إرهابى بطائرة دون طيار قرب مطار أبها السعودى المتحدث باسم التحالف العربى


رويترز
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نقلت قناة تلفزيون العربية اليوم السبت، عن التحالف العربى قوله إنه أحبط محاولة هجوم "إرهابى" بطائرة بدون طيار قرب مطار أبها بجنوب السعودية.

وطبقا لتلفزيون العربية قال التحالف إنه دمر الطائرة لدى محاولتها الاقتراب من مطار أبها مشيرا إلى أن المطار يعمل بشكل طبيعى. 


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