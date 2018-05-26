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البحرية الإيطالية تنقذ 1500 مهاجر غير شرعى فى البحر المتوسط

السبت، 26 مايو 2018 01:00 ص
البحرية الإيطالية تنقذ 1500 مهاجر غير شرعى فى البحر المتوسط إنقاذ مهاجرين - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلن خفر السواحل الإيطاليين إنقاذ نحو 1500 مهاجر غير شرعى فى يومين فى البحر الأبيض المتوسط خلال عمليات مختلفة شملت سفن البحرية الإيطالية، والمنظمات غير الحكومية والوكالة الأوروبية فرونتكس.

والجمعة، أنقذت سبع عمليات منفصلة 1050 شخصا كانوا على متن قوارب متهالكة.

وأفادت منظمتا "سى وتش" و"سى اي" الألمانيتان أنهما أنقذتا نحو 450 شخصا كانوا متكدسين على متن ثلاثة زوارق، وخلال عملية التدخل الثالثة، آثار وصول زورق ليبى توترا.

وقفز بعض المهاجرين إلى الماء تجنبا لإعادتهم إلى ليبيا، لكن الزورق الليبى لم يقترب وتم إنقاذ جميع المهاجرين من قبل المنظمتين غير الحكوميتين.

والخميس، أنقذت سفينة عسكرية إيطالية 69 مهاجراً نقلوا بعد ذلك إلى سفينة "أكواريوس" التابعة لمنظمة "أس أو أس" غير الحكومية ولمنظمة "أطباء بلا حدود".

بالإضافة إلى ذلك، أنقذت سفينة عسكرية برتغالية تعمل ضمن عملية "تريتون" التابعة للوكالة الأوروبية فرونتكس 296 مهاجرا الخميس بين ليبيا وتونس، وقادتهم الجمعة إلى بوزالو فى جنوب صقلية.

يضاف هؤلاء الى 10800 وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، أى أقل بنسبة 80% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 ، بفضل الاتفاقات التى أبرمتها الحكومة اليسارية مع السلطات والميليشيات الليبية.

وخلال الفترة ذاتها، اعترض خفر السواحل الليبيين أكثر من 6500 مهاجر، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة التى أعلنت أن 383 مهاجرا غير شرعى لقوا حتفهم منذ مطلع العام الحالى قبالة ليبيا.

 

       

 


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