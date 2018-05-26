إف.بي.آي: متسللون روس يخترقون مئات الآلاف من أجهزة توجيه البيانات

واشنطن (رويترز)

حذر مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) الأمريكى، الجمعة، من أن متسللين روسا اخترقوا مئات الآلاف من أجهزة توجيه البيانات عبر الانترنت (الراوتر) بالمنازل والشركات وإن بوسعهم الحصول على معلومات المستخدمين أو وقف تدفق بيانات الانترنت، وحث المكتب حائزى أنواع كثيرة من أجهزة التوجيه على إغلاقها ثم فتحها وتحميل تحديثات من الشركات المصنعة لحماية أجهزتهم.

جاء التحذير بعدما أصدرت محكمة يوم الأربعاء أمرا سمح للمكتب بمصادرة موقع إلكترونى كان المتسللون يعتزمون استخدامه لإصدار تعليمات لأجهزة التوجيه. وبرغم أن ذلك قطع الاتصالات الخبيثة فقد ترك أجهزة التوجيه مصابة، ويهدف التحذير الصادر اليوم إلى تنظيفها.

وتم رصد اختراقات فى أكثر من 50 دولة برغم أن الهدف الرئيسى كان على الأرجح أوكرانيا، التى شهدت كثيرا من الهجمات الإلكترونية فى الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة العدل فى طلبها إصدار الأمر القضائى إن المتسللين أعضاء فى جماعة تدعى سوفاسى تتبع الحكومة الروسية.

وجرى تحميل سوفاسى المسؤولية عن أبرز الهجمات الإلكترونية الروسية بما فيها هجوم استهدف اللجنة الوطنية الديمقراطية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016.

ويقول خبراء غربيون إن روسيا شنت سلسلة من الهجمات على شركات فى أوكرانيا على مدى أكثر من عام وسط صراع بين البلدين مما تسبب فى خسائر بمئات الملايين من الدولارات وانقطاع واسع للكهرباء فى واقعة واحدة على الأقل.