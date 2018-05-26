أمريكا تحذر سوريا من "إجراءات حازمة" بشأن خرق وقف إطلاق النار

واشنطن (رويترز)

حذرت الولايات المتحدة سوريا، يوم الجمعة، من أنها ستتخذ "إجراءات حازمة ومناسبة" ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار قائلة إنها تشعر بقلق بشأن تقارير أفادت بقرب وقوع عملية عسكرية فى إحدى مناطق عدم التصعيد فى شمال غرب البلاد.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة" ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات حازمة ومناسبة ردا على انتهاكات نظام الأسد بوصفها ضامنا لمنطقة عدم التصعيد تلك مع روسيا والأردن". وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى مقره فى بريطانيا يوم الأربعاء أن القوات الحكومية السورية التى حققت للتو انتصارها الأسبوع الماضى ضد أحد جيوب تنظيم الدولة الإسلامية فى جنوب دمشق بدأت فى التحرك لمحافظة درعا بجنوب سوريا.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية فى سوريا إن طائرات حكومية أسقطت منشورات على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى درعا تحث المقاتلين على إلقاء السلاح.