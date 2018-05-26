أفغانستان تتلقى طلبات الترشح للانتخابات بعد فترة تأجيل

كابول (رويترز)

بدأت أفغانستان اليوم السبت، فى تلقى طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية فى خطوة جديدة نحو إجراء انتخابات طال تأجيلها وحفلت بتهديدات بشن هجمات تستهدف مراكز تسجيل الناخبين.

وقال جولا جان بادى سيد رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة فى مؤتمر صحفى إن التسجيل سيستمر على مدى الاثنى عشرة يوما المقبلة. ومن المتوقع أن يسجل المئات أسماءهم للترشح.

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات البرلمان والمجالس المحلية يوم 20 أكتوبر، بعد أكثر من 3 أعوام من انتهاء فترة البرلمان السابقة التى كانت 5 أعوام فى عام 2015.

وإلى جانب انتخاب البرلمان تعد هذه الانتخابات مقياسا للانتخابات الرئاسية المتوقع عقدها فى العام المقبل.

ويدعم الشركاء الدوليون لأفغانستان الانتخابات بقوة إذ يرون أنها اختبار مهم للشرعية الديمقراطية. لكنها واجهت سلسلة من العقبات تشمل مشكلات فنية ومخاوف بشأن التلاعب فى الأصوات إلى جانب مخاوف أمنية كبيرة.

وقتل نحو 60 شخصا فى الشهر الماضى عندما هاجم انتحارى مركزا لتسجيل الناخبين فى العاصمة كابول. وشهدت أنحاء أخرى حوادث مماثلة.

وقال سيد اليوم السبت إن نحو 3.2 مليون شخص سجلوا أسماءهم للتصويت حتى الآن وهو ما يقل بكثير عن العدد المحتمل للكتلة التصويتية البالغ 14 مليون شخص لكنه يتجاوز بعض التوقعات بأن العنف سيعطل عملية التسجيل بالكامل.