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الجمعة، 25 مايو 2018 10:50 م
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7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

الجمعة، 25 مايو 2018 10:29 م
7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو" إعصار مكونو"
(أ ش أ)
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قالت مصادر يمنية إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم جراء ضرب إعصار مكونو لجزيرة سقطرى اليمنية.

وقالت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم /الجمعة/ - إن هناك 19 شخصا لا يزالون فى عداد المفقودين؛ فيما عثرت السلطات على 4 من المواطنين الهنود كانوا صنفوا مفقودين فى وقت سابق.

وكانت اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن أعلنت، الخميس، جزيرة سقطرى "محافظة منكوبة" فى ظل الأضرار التى لحقت بها جراء إعصار "مكونو".

وكانت الأرصاد الجوية اليمنية والمواقع المتخصصة بالطقس، حذرت قبل نحو 10 أيام من عاصفة مدارية ستضرب سقطرى وأجزاء من محافظات المهرة وحضرموت.

وقد بدأت قيادة تحالف دعم الشرعية الأعمال الإغاثية لمساعدة المتضررين فى جزيرة سقطرى، كما تعاونت القيادة مع السلطة المحلية فى الجزيرة، فى إنشاء مكتب لإعادة الإعمار، مؤكدة العمل على وضع خطة شاملة لإغاثة وإعادة تأهيل جزيرة سقطرى؛ تتضمن نقل وتركيب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية للجزيرة وتقديم المساعدات العينية للسكان المتضررين.

 


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