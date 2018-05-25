video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 25 مايو 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الجيوش الفرنسية تؤكد توجيه تهمة التخابر لاثنين من موظفى الاستخبارات

الجمعة، 25 مايو 2018 11:00 ص
وزيرة الجيوش الفرنسية تؤكد توجيه تهمة التخابر لاثنين من موظفى الاستخبارات وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى
باريس (أ.ش.أ)
إضافة تعليق

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى اليوم الجمعة، توجيه تهمة التخابر مع قوة أجنبية لاثنين من الموظفين السابقين بالاستخبارات الفرنسية و ذلك فى الوقت الذى تشير فيه بعض وسائل الإعلام إلى أن تسريب المعلومات تم لصالح الصين.

وقالت وزيرة الجيوش -فى مقابلة اليوم مع قناة "سى نيوز"- ان الموظفين المشار إليهما تم اتهامهما بوقائع خطيرة قد ترقى إلى الخيانة اثر الاشتباه بتقديمهما معلومات لقوة أجنبية، مضيفة أنها لن تستطيع الإدلاء بمزيد من المعلومات بشأن هذه القضية التى لا يزال القضاء ينظر فيها.

وأفادت وزارة الجيوش فى بيان بأن هذين العميلين بالإدارة العامة للامن الخارجى والمتقاعدين وزوجة أحدهما جرى ملاحقتهم اثر قيامهم بأفعال فى غاية الخطورة..فيما أكد مصدر قضائى أنه تم توجيه الاتهام لهم فى 22 ديسمبر 2017 وأن اثنين منهما تم وضعهما قيد الحبس الاحتياطى.

وكان برنامج "كوتيديان" على قناة "تى إم سي" وصحيفة "لوموند" أشارا إلى وجود أربعة أشخاص يشتبه بقيام السلطات الصينية بتجنيدهم للتجسس على الاستخبارات الخارجية الفرنسية ، إلا انه حتى الان لم يؤكد اى مصدر رسمى أن الأمر يتعلق بالصين.كما أنه لا توجد حتى الآن أى معلومات حول المدة أو طبيعة المعلومات المسربة وذلك فى الوقت الذى كشف فيه برنامج "كوتيديان" ان احدهما كان يعمل فى الصين دون اعطاء معلومات عن عمل المتهمين الاخرين.

وأكدت مصادر مقربة من الملف أن عملية الاختراق هذه لجهاز الدولة تم كشفها بواسطة تحقيق أجرته الادارة العامة للامن الداخلى.

وأضافت المصادر أن اثنين من المشتبه بهم تم إحالتهما للمحاكمة فى اتهامات بتقديم معلومات لقوة اجنبية بما يضر بالمصالح الاساسية للدولة وبانتهاك سرية الدفاع الوطنى فيما افادت بأن الشخص الثالث وهو الزوجة على الارجح تم اتهامه بإخفاء جرائم وبالخيانة ووضعها تحت المراقبة القضائية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس أركان الجيش الفرنسى: سنبقى فى سوريا بجانب أمريكا لمكافحة الإرهاب

"أركان الجيوش الفرنسى": لا أتوقع انسحاب أمريكا من سوريا قبل القضاء على "داعش"

فرنسا

اخبار فرنسا

الجيوش الفرنسيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الإحصاء: 67.8 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى نهاية 2017

الإحصاء: 67.8 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى نهاية 2017

توماس مولر: محمد صلاح لديه فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية

توماس مولر: محمد صلاح لديه فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية

شاهد.. الجيش الليبى يعثر على أنفاق للإرهابيين فى درنة بتمويل قطرى

شاهد.. الجيش الليبى يعثر على أنفاق للإرهابيين فى درنة بتمويل قطرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب".. نواب بلجنة الصحة يتقدمون ببيان عاجل لمناقشة الأزمة.. ويؤكدون: استخدام لقب اخصائى من غير الأطباء نصب.. والنائبة ليلى أبو إسماعيل تتقدم بقانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية

البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب".. نواب بلجنة الصحة يتقدمون ببيان عاجل لمناقشة الأزمة.. ويؤكدون: استخدام لقب اخصائى من غير الأطباء نصب.. والنائبة ليلى أبو إسماعيل تتقدم بقانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية

9 مواد مخدرة تنتظر اعتمادها من وزير الصحة بجداول المخدرات.. الطب الشرعى: تأثير الإستروكس والفودو يوازى 400 ضعف الحشيش الطبيعى.. وانتهينا من اعتماد 5 مواد جديدة.. "الصحة": تسبب تشوهات الأجنة والفشل الكلوى

9 مواد مخدرة تنتظر اعتمادها من وزير الصحة بجداول المخدرات.. الطب الشرعى: تأثير الإستروكس والفودو يوازى 400 ضعف الحشيش الطبيعى.. وانتهينا من اعتماد 5 مواد جديدة.. "الصحة": تسبب تشوهات الأجنة والفشل الكلوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة