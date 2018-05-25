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الجمعة، 25 مايو 2018 05:37 م
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مقتل 19 شخصًا فى معركة بين الجيش ومتمردين فى الكونغو

الجمعة، 25 مايو 2018 04:05 م
مقتل 19 شخصًا فى معركة بين الجيش ومتمردين فى الكونغو الكونغو
أ ش أ
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أعلن الجيش فى الكونغو الديمقراطية ، اليوم الجمعة ، مقتل 5 جنود و14 متمردًا فى معركة بشمال شرق البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش ماك هازوكاى مونجبا قوله إن الجنود كانوا يتعقبون مسلحين من "تحالف القوات الديمقراطية" فى محور (مباو - كامانغو) ، وذلك بعدما قام المسلحون بقتل 11 مدنيًا ، يوم الأحد/ الماضى فى هجوم لهم بمنطقة "بيني".


وأشار مونجبا إلى إصابة عشرة جنود آخرين فى المواجهات التى بدأت أمس الخميس ولا تزال مستمرة.


يذكر أنه منذ عام 2014، تتهم السلطات الكونغولية حركة التمرد الأوغندية بأنها مسئولة عن عمليات القتل المتكررة فى المنطقة؛ حيث يتواجد "تحالف القوات الديمقراطية" (المتمردين الأوغنديين) فى المنطقة منذ أكثر من 20 عاما.


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