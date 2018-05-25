ماليزيا تعتزم التماس العدالة لضحايا الطائرة إم إتش17

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أكدت ماليزيا أنها ستقدم التماساً لإحقاق العدالة لضحايا طائرة بوينج "إم إتش17" للخطوط الجوية الماليزية التى أسقطت قبل أربع سنوات فوق أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية - فى بيان لها ، وفق ما نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الجمعة إن ماليزيا مصرةً على سعيهاً لمحاكمة المسؤولين عن تلك الجريمة .

وأضاف البيان أننا "سندرس بعمق نتائج التحقيق"، وأشارت إلى أن ماليزيا بوصفها طرفاً فى فريق التحقيق المشترك لهذه المأساة، عبّرت عن امتنانها على جميع العمل الشاق الذى قام به أعضاء الفريق.

يشار إلى أن جميع الركاب والطاقم وعددهم 298 شخصاً أغلبهم هولنديون لقوا مصرعهم لدى تحطم الطائرة بوينغ 777 رحلة "‘م إتش17" فى 17 يوليو 2014، حيث أسقطت أثناء قيامها برحلة عادية بين أمستردام وكوالالمبور، وذلك خلال واحدة من أعنف مراحل القتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا فى شرق أوكرانيا.