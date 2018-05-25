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كندا ترفض مشروع فرض رسوم جمركية أمريكية على الآليات

الجمعة، 25 مايو 2018 08:00 ص
كندا ترفض مشروع فرض رسوم جمركية أمريكية على الآليات جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
اوتاوا (أ ف ب)
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رفضت كندا، الخميس، مشروع ادارة الرئيس الاميركى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة باسم الأمن القومى للولايات المتحدة.

وقال آدم اوستن الناطق باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ان فكرة ان "تشكل كندا اى تهديد للولايات المتحدة غير معقولة". واضاف ان "الولايات المتحدة وكندا تربطهما اكبر شراكة اقتصادية وامنية بين بلدين فى العالم".

ووصفت فريلاند بنفسها "بالعبثي" الاقتراح الاميركي، مشيرة الى ان معظم الآليات التى يتم تجميعها فى كندا من انتاج شركات اميركية بقطع غيار تأتى من الولايات المتحدة.

وكان وزير التجارة الاميركى ويلبور روس اعلن الاربعاء بدء تحقيق بطلب من الرئيس الاميركى دونالد ترامب لمعرفة تأثير "واردات الآليات بما فيها الشاحنات وقطع الغيار" على "الامن القومى للولايات المتحدة".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جرنال" ان هذه الرسوم الجمركية يمكن ان تصل الى 25 بالمئة، وكان ترامب وعد فى تغريدة الاربعاء انه سيعلن "قريبا (...) انباء سارة" للعاملين الاميركيين فى قطاع السيارات، منتقدا كندا والمكسيك لانهما "صعبتان" فى المفاوضات الجديدة حول اتفاق التبادل الحر لاميركا الشمالية (نافتا).

 


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أخبار كندا

فرض رسوم جمركية أمريكية

سيارات مستوردة




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