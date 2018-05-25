صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد خطا للسكك الحديدية بعد اكتماله

(رويترز)

بثت قناة (كيه.آر.تي) التلفزيونية التى تديرها الدولة فى كوريا الشمالية اليوم الجمعة، صوراً فوتوغرافية ثابتة للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون وهو يتفقد خطا للسكك الحديدية فى مقاطعة كانجوون يربط بين كوام وتابتشون.

وقالت القناة إن كيم أمر ببناء منطقة قروية لصيد الأسماك على مساحة واسعة فى هذه المناطق وحدد مهمة تتعلق بمد خطوط سكك حديدية حديثة بين كوام وتابتشون، ولم تحدد القناة موعد الزيارة.

وأضافت أن كيم كان برفقته كبار المسؤولين فى اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

وتم بث الصور بعد أن قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعد أن ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قمة مع كيم.



زعيم كوريا علي الخط الحديدي



زعيم كوريا يتفقد الجسر



زعيم كوريا



صعود الجسر