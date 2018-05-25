صور.. بوتين: إجراءات فردية تجاه الاتفاق النووى الإيرانى تؤدى لطريق مسدود

(رويترز)

حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من أن اتخاذ أية إجراءات من طرف واحد تجاه الاتفاق النووى الإيرانى سيؤدى إلى "طريق مسدود" وسيأتى بنتائج عكسية.

وقال بوتين، اليوم الجمعة، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى المنعقد بروسيا حاليا : "ما يطلق عليه الاتفاق النووى الإيرانى جرى تحديده فى قرار ذى صلة لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة ، إنه وثيقة قانونية متهددة الأطراف ، وإذا كنا نريد أن تكون أفعالنا متوقعة فيجب علينا الالتزام بالقواعد المعترف بها بشكل مشترك".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن بوتين " إن التدابير الفردية تؤدى إلى طريق مسدود ودائما ما تأتى بنتائج عكسية ، جميعنا ، المشاركون فى هذه العملية، يجب أن نتحدث إلى بعضنا البعض بشكل مفتوح لإيجاد حل".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن ، فى وقت مبكر من هذا الشهر ، انسحاب بلاده من الاتفاق النووى ، المعروف أيضا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" ، والموقع خلال عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) ، ويقيد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات عنها ، وسط اعتراض من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية على الانسحاب الأمريكي.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسى إن سعر النفط البالغ 60 دولارا للبرميل يناسب روسيا وإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يسبب مشكلات للمستهلكين.

وذكر بوتين فى تصريحات بثها التلفزيون أن روسيا، التى توصلت إلى اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض إنتاج النفط، لديها علاقات عملية مع المنظمة والسعودية أكبر منتجيها على وجه الخصوص.



بوتين ورئيس وزراء اليابان



فلاديمير بوتين