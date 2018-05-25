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شاهد.. غارات سلاح الجو العراقى من الأراضى السورية ضد عناصر داعش

الجمعة، 25 مايو 2018 12:40 ص
شاهد.. غارات سلاح الجو العراقى من الأراضى السورية ضد عناصر داعش غارات عراقية ضد مواقع داعش فى سوريا
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفيذها لضربات جوية داخل الأراضى السورية استهدفت موقع لقيادة عصابات داعش الإرهابية، وموقع آخر عبارة عن مقر، ومستودعا للصواريخ، تتواجد فيه عدد من العناصر الإرهابية فى منطقة هجين داخل الأراضى السورية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، إنه تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة الليبية الدكتور حيدر العبادى، وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة ووفق معلومات استخباراتية دقيقة نفذت طائرات F16 العراقية صباح أمس الخميس ضربات جوية استهدفت خلالها موقع لقيادة عصابات داعش الإرهابية داخل الاراضى السورية.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أنه بحسب المعلومات الاستخبارية الأولية فإن هذه العملية حققت أهدافها ودمرت هذه المواقع بالكامل.

 

 

 


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