رئيس وزراء إسبانيا يواجه تصويتا بسحب الثقة بعد قضية فساد داخل الحزب الحاكم

مدريد (رويترز)

قال الحزب الاشتراكى الإسبانى اليوم الجمعة، إنه سيقترح إجراء تصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوى فيما يتصل بقضية فساد تضم أعضاء فى الحزب الشعبى الذى يتزعمه.

ولم يتضح ما إذا كان الاشتراكيون سيتمكنون من الحصول على دعم كاف للإطاحة براخوى إذ سيحتاجون إلى مساندة حزب بوديموس وحزب المواطنون.

وتتصل القضية باستخدام أعضاء بالحزب الشعبى فى التسعينيات وأوائل الألفية الثانية صندوق أموال أسود لتمويل حملات انتخابية بشكل غير مشروع وهو الأمر الذى يلاحق راخوى منذ توليه السلطة فى 2011. وينفى دوما ارتكاب أى مخالفات.

وأدين 29 شخصا لهم صلة بالحزب الشعبى بينهم أمين صندوق سابق وأعضاء بارزون آخرون يوم الخميس بارتكاب مخالفات منها تزوير حسابات واستغلال النفوذ وجرائم ضريبية. وصدرت عليهم أحكام بالسجن مجموعها 351 عاما.