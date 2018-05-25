"المالية" الإسرائيلية تتجاهل طلب نتنياهو سيارة مصفحة خاصة لزوجته

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، النقاب عن أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى تقدم بطلب لوزارة المالية لشراء سيارة مصفحة لصالح زوجته سارة نتنياهو تكون خاصة بها فى تحركاتها داخل إسرائيل، وعندما تتنزه بها أو تزور بها الأسواق العامة .

وقالت الصحيفة، إن مكتب نتنياهو أوضح فى الطلب أن السيارة المصفحة ذات أهمية تتمثل فى أنها ضرورة أمنية لحماية زوجة رئيس الوزراء، بينما لم تتحمس الوزارة لطلب نتنياهو لكونها غير ضروية.

وأوضحت أن قيمة السيارة تبلغ مليون دولار، علاوة على الوقود المستخدم فى السيارة، أثار غضب وزارة المالية التى ردت بشكل سلبى، لافتة إلى أنه يتم حماية "سارة" من خلال وحدات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلى وليس تابعة لـ"الشاباك".