video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 25 مايو 2018 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"المالية" الإسرائيلية تتجاهل طلب نتنياهو سيارة مصفحة خاصة لزوجته

الجمعة، 25 مايو 2018 05:30 م
"المالية" الإسرائيلية تتجاهل طلب نتنياهو سيارة مصفحة خاصة لزوجته سارة نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، النقاب عن أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى تقدم بطلب لوزارة المالية لشراء سيارة مصفحة لصالح زوجته سارة نتنياهو تكون خاصة بها فى تحركاتها داخل إسرائيل، وعندما تتنزه بها أو تزور بها الأسواق العامة .

وقالت الصحيفة، إن مكتب نتنياهو أوضح فى الطلب أن السيارة المصفحة ذات أهمية تتمثل فى أنها ضرورة أمنية لحماية زوجة رئيس الوزراء، بينما لم تتحمس الوزارة لطلب نتنياهو لكونها غير ضروية.

وأوضحت أن قيمة السيارة تبلغ مليون دولار، علاوة على الوقود المستخدم فى السيارة، أثار غضب وزارة المالية التى ردت بشكل سلبى،  لافتة إلى أنه يتم حماية "سارة" من خلال وحدات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلى وليس تابعة لـ"الشاباك".

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يشيد بالسياسة الأمريكية تجاه إيران داعيا العالم إلى تأييدها

نتنياهو يقرر إجراء جلسات "الكابنيت" بمكان محصن تحت الأرض فى القدس

مجهولون يلقون 3 قنابل دخانية على منزل نتنياهو فى مدينة حيفا

سارة نتنياهو

اسرائيل

رئيس الوزراء الاسرائيلى

تل ابيب




لا تفوتك
تاريخ مواجهات محمد صلاح وكريستيانو رونالدو قبل نهائى دورى أبطال أوروبا

تاريخ مواجهات محمد صلاح وكريستيانو رونالدو قبل نهائى دورى أبطال أوروبا

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يحشد الفراعنة لمواجهة الكويت فى أولى "بروفات" مونديال روسيا.. ناشئو الطائرة فى مواجهة كينيا بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.. ومنتخب السلة يصطدم بالبحرين ودياً

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يحشد الفراعنة لمواجهة الكويت فى أولى "بروفات" مونديال روسيا.. ناشئو الطائرة فى مواجهة كينيا بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.. ومنتخب السلة يصطدم بالبحرين ودياً

دفتر أحوال المواطن.. حسنى" فقد بصره ويحتاج لعملية "زرع عصب وأسرته تناشد الدولة علاجه.. شكوى من انتشار القمامة بجوار مركز تحسين البيئة فى الباجور .. سكان شارع 6 أكتوبر بالعمرانية يستنكرون تكرار انقطاع المياه عن

دفتر أحوال المواطن.. حسنى" فقد بصره ويحتاج لعملية "زرع عصب وأسرته تناشد الدولة علاجه.. شكوى من انتشار القمامة بجوار مركز تحسين البيئة فى الباجور .. سكان شارع 6 أكتوبر بالعمرانية يستنكرون تكرار انقطاع المياه عن

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فتح باب الترشح للمرحلة الثانية لانتخابات النقابات العمالية اليوم

فتح باب الترشح للمرحلة الثانية لانتخابات النقابات العمالية اليوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة