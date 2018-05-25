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القوات الأمريكية تقصف اجتماعًا لقادة "طالبان" فى جنوب أفغانستان بمنظومة "إم -142"

الجمعة، 25 مايو 2018 02:56 م
القوات الأمريكية تقصف اجتماعًا لقادة "طالبان" فى جنوب أفغانستان بمنظومة "إم -142" الجيش الأمريكى
كابول (أ ش أ)
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أعلن الجيش الأمريكى فى أفغانستان، اليوم الجمعة، أن اجتماعًا رفيع المستوى يضم قادة حركة "طالبان" استُهدف بصاروخ "إم - 142" فى إقليم "هلمند" جنوب أفغانستان.

وذكرت القوات الأمريكية فى أفغانستان، فى بيان، بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، "أن قوة المهام الخاصة فى جنوب غرب البلاد التابعة لسلطات القوات الأمريكية فى أفغانستان أكدت أن مدفعية صاروخية أرضية ضربت باستخدام منظومة إم -142 نقطة لقاء مسئولى القيادة فى اجتماع لكبار قادة حركة طالبان فى منطقة موسى كالا أمس الخميس".

وأضاف البيان، أن المبنى يعرف بمقر اجتماعات قادة حركة "طالبان" البارزين، وكان يستخدم فى التخطيط وتسهيل هجمات ضد قوات الدفاع الوطنى والأمن الأفغانى الذين يدعمون تأمين الانتخابات فى المنطقة.

 


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