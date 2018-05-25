الرئيس الأوكرانى يستضيف نظيره الألمانى الأسبوع المقبل

كييف (أ ش أ)

صرح الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو اليوم الجمعة، بأن نظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير سيزور أوكرانيا الأسبوع المقبل.

وقال بوروشينكو خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الاستثمار الوطنى فى العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما ذكرت صحيفة "كييف بوست"الأوكرانية عبر موقعها الإلكترونى، :"خلال الأسبوع المقبل، أتوقع زيارة الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير إلى أوكرانيا".

وكان سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أندريه ميلنيك قال فى يناير الماضى، إن شتاينمايرسيُجرى زيارة إلى أوكرانيا خلال العام الجارى.