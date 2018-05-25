الخارجية الروسية: التحقيق فى سقوط الطائرة الماليزية تجاهل بياناتنا

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أن اتهامات هيئة التحقيق المشتركة حول تحطم الطائرة الماليزية إزاء روسيا بضلوع موسكو فى كارثة الطائرة الماليزية فى شرق أوكرانيا بأنها عارية عن الصحة وتدعو للاستياء.. موضحة أن هيئة التحقيق المشتركة تجاهلت البيانات التى جمعتها وقدمتها روسيا حول سقوط الطائرة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ما ورد فى بيان الخارجية، وجاء فى نصه: "نحن مستاؤون من الاتهامات من قبل هيئة التحقيق المشتركة خلال المؤتمر الصحفى فى 24 مايو حول أن نظام مضاد للطيران "بوك"، الذى أطلق منه الصاروخ على الطائرة، وصل إلى أوكرانيا من روسيا وكان يتبع للواء الدفاع الجوى الـ53 للقوات المسلحة الروسية المنشور فى كورسك".

وأضافت الوزارة: "نرى بوضوح مثالاً على اتهامات عارية عن الصحة بهدف تشويه سمعة بلدنا فى نظر المجتمع الدولي.. لم يكن هناك أى أدلة بالطبع، باستثناء الفيديو المصمم على أساس بيانات مفبركة من قبل المدونين من وكالة "بيلينج كات"، الذين تدنسوا سابقاً فى تلفيق الحقائق لتدعم الفرضية حول الضلوع الروسى فى تحطم الطائرة".