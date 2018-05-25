الحكومة الليبية المؤقتة تستنكر التفجير الإرهابى ببنغازى

البيضاء ( أ ش أ)

استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة التفجير الإرهابى الجبان الذى أودى بحياة 7 شهداء على الأقل فى مدينة بنغازى وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وذكرت الحكومة فى بيان اليوم، "نودِّع قافلةً أخرى من أبنائِنا الأعزَّاءِ الذينَ طالتهم أيادى الغدرِ والحقْدِ والخسَّةِ، فارتقوا إلى بارئِهِم شهداءَ، بإذن الله، فداءً للوطنِ الغالى؟

واستنكرت الحكومة فى بيانها “بكلِّ عباراتِ الشَّجْبِ والرَّفضِ والادانةِ، هذهِ الأعمال الإجراميَّة الجبانة التى تستهدفُ الأبرياءَ من أبناءِ الشعب الليبى ، على أيدى مجرمينَ خبثاءَ كسرت إرادةُ شعبِنا شوكتهم، وفضحَ وعيُهُ مخططاتهم، وَدَكَّ جيشُنَا البطلُ معاقِلَهُم، ونَسَفَ غاياتِهم الدَّنيئةَ، وقضى على كياناتِهِمُ العَفِنَةِ، وقَطَعَ قَرْنَهُم”.

وأضاف البيان أن الإرهابيين أرادوا الانتقامَ منَ الأبرياءِ، فى فظاعةٍ أخرى من فظاعاتِهم، تؤكِّدُ للملأِ ملامحَ الحالِ السَّوداويَّةِ التى كانَ سيؤولُ شعبُنَا إليها – لو أنَّ الله سبحانَهُ وتعإلى – قدَّرَ لهم الحكمَ والسَّلطةَ والنفوذَ لكنَّ اللَّه أرادَ بهذا الشعبِ خيرًا”.

وأوضحت الحكومة أن “هذا العملُ الإرهابى فى شهرِ اللهِ الفضيلِ، كردَّةِ فعلٍ جبانةٍ على خسائِرِ الجماعاتِ الإرهابيَّةِ فى درنة، ولزعزعةِ الأمنِ فى بنغازي.

كانت سيارة مفخخة قد انفجرت صباح اليوم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازى ما ادى إلى مقتل 7 وإصابة اكثر من 20 آخرين .