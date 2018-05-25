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الجمعة، 25 مايو 2018 06:27 م
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الجيش اليمنى يحرر منطقة "وادى الجسر" غرب تعز

الجمعة، 25 مايو 2018 05:03 م
الجيش اليمنى يحرر منطقة "وادى الجسر" غرب تعز قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الجمعة، من تحرير منطقة "وادى الجسر" غرب تعز إثر مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثى الانقلابية.

وقال مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - إن المواجهات أدت إلى تحرير "وادى الجسر" بين مديريتى جبل حبشى ومقبنة غرب تعز، لافتًا إلى أن الاشتباكات بدأت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم عقب هجوم فاشل للميليشيات تكبدت على إثره خسائر فادحة.


وكانت جبهة الدفاع الجوى ووادى الزنوج شمال غرب المدينة قد شهدت هجوما لميليشيات الحوثى على محورين من الدفاع الجوى ومن اتجاه غراب باستخدام المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلا أن عناصر الجيش اليمنى تصدوا للهجوم.


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