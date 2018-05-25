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الجيش السورى يلقى منشورات فوق محافظة درعا تحذر من عملية عسكرية

الجمعة، 25 مايو 2018 02:29 م
الجيش السورى يلقى منشورات فوق محافظة درعا تحذر من عملية عسكرية الجيش السورى
درعا (أ ف ب)
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ألقت القوات السورية الجمعة، منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة وتدعو المقاتلين المعارضين إلى إلقاء السلاح، وفق ما أفاد مصور لفرانس برس والمرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأتى ذلك بالتزامن مع إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابى فى دمشق وطرده منها الأسبوع الماضى.

وطبعت على إحدى المنشورات صورة مقاتلين قتلى مرفقة بتعليق "لا تكن كهؤلاء، هذه هى النهاية الحتمية لكل من يصر على الاستمرار فى حمل السلاح، اترك سلاحك قبل فوات الأوان".

وكتب على منشور آخر، نقله المرصد، "أمامك خياران، إما الموت الحتمى أو التخلى عن السلاح، رجال الجيش العربى السورى قادمون، اتخذ قرارك قبل فوات الأوان".

وتوجهت المنشورات إلى أهإلى درعا تدعوهم لمشاركة الجيش فى "طرد الإرهابيين". ووقعت باسم "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة".

 


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