الجارديان: مؤسس "فيس بوك" وضع "برنامج مخادع" لاستغلال بيانات المستخدمين

كتب: محمد محسن أبو النور

قالت جريدة الجارديان البريطانية، إن مالك ومؤسس شركة "فيس بوك" مارك زوكيربيرج يواجه إدعاءات بأنه وضع "برنامجًا خبيثًا ومخادعًا" لاستغلال كميات هائلة من البيانات الخاصة لكسب المليارات وهزيمة المنافسين.

وذكرت الجريدة فى تقرير لها نشرتهم ن خلال موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة، أن مارك وهو الرئيس التنفيذى لشركة Facebook استغل قدرته على الوصول إلى البيانات الخاصة من شبكة أصدقاء أى مستخدم عبر فيس بوك.

وأوضحت أن مارك زوكربيرج يواجه ادعاءات بأنه وضع "برنامجًا خبيثًا ومخادعًا" لاستغلال كميات هائلة من البيانات الخاصة لكسب مليارات عن طريق فيس بوك وإجبار المنافسين على الخروج من هذا العمل.

ولفتت إلى أن شركة رفعت دعوى على موقع Facebook فى إحدى المحاكم فى كاليفورنيا قالت إن الرئيس التنفيذى للشبكة الاجتماعية قد "عزز" القدرة على الوصول إلى البيانات من شبكة أى مستخدم من المستخدمين، وهى الخاصية المتعلقة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا.

ونوهت إلى أن هناك ادعاءا قانونيا تم تقديمه الأسبوع الماضى فى المحكمة العليا فى سان ماتيو يستند إلى رسائل بريد إلكترونى سرية واسعة النطاق بين كبار المسؤولين التنفيذيين فى فيسبوك بما فى ذلك مارك زوكربيرج. وقد تمت تسميته بشكل فردى فى القضية، وزعم أنه كان له إشراف شخصى على المخطط.