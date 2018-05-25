التحالف العربى يبدأ خطة تقديم المساعدات الإغاثية لمتضررى جزيرة سقطرى اليمنية

الرياض (أ ش أ)

تبدأ اليوم الجمعة، قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، الأعمال الإغاثية لمساعدة المتضررين فى جزيرة سقطرى بعد أن ضربها إعصار ماكونو، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 يمنيا وفقد قرابة 40 شخصا من جنسيات متعددة .

ووفقا لقناة العربية الإخبارية، فإن قيادة التحالف - بالتعاون مع السلطة المحلية فى الجزيرة - عملت على إنشاء مكتب لإعادة الإعمار، كما وضعت خطة شاملة لإغاثة وإعادة تأهيل جزيرة سقطرى تتضمن نقل وتركيب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية للجزيرة وتقديم المساعدات العينية للسكان المتضررين.

كانت اللجنة العليا للأغاثة التابعة للحكومة اليمنية قد أعلنت - مؤخرا - أن محافظة سقطرى محافظة منكوبة، بسبب ما تسبب به الإعصار من أضرار فى كل المرافق.