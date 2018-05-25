video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 25 مايو 2018 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى يبدأ خطة تقديم المساعدات الإغاثية لمتضررى جزيرة سقطرى اليمنية

الجمعة، 25 مايو 2018 09:45 ص
التحالف العربى يبدأ خطة تقديم المساعدات الإغاثية لمتضررى جزيرة سقطرى اليمنية المتحدث باسم التحالف العربى
الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

تبدأ اليوم الجمعة، قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، الأعمال الإغاثية لمساعدة المتضررين فى جزيرة سقطرى بعد أن ضربها إعصار ماكونو، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 يمنيا وفقد قرابة 40 شخصا من جنسيات متعددة .

ووفقا لقناة العربية الإخبارية، فإن قيادة التحالف - بالتعاون مع السلطة المحلية فى الجزيرة - عملت على إنشاء مكتب لإعادة الإعمار، كما وضعت خطة شاملة لإغاثة وإعادة تأهيل جزيرة سقطرى تتضمن نقل وتركيب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية للجزيرة وتقديم المساعدات العينية للسكان المتضررين.

كانت اللجنة العليا للأغاثة التابعة للحكومة اليمنية قد أعلنت - مؤخرا - أن محافظة سقطرى محافظة منكوبة، بسبب ما تسبب به الإعصار من أضرار فى كل المرافق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 67 حوثيا فى مواجهات وغارات للتحالف العربى فى الساحل الغربى اليمنى

السودان يعلن بقاؤه ضمن قوات التحالف العربى باليمن

مقاتلات التحالف العربى تدمر 12 مركبة عسكرية للحوثيين باليمن

التحالف العربى

جزيره سقطرى

اخبار التحالف العربى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الإحصاء: 67.8 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى نهاية 2017

الإحصاء: 67.8 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى نهاية 2017

توماس مولر: محمد صلاح لديه فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية

توماس مولر: محمد صلاح لديه فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية

شاهد.. الجيش الليبى يعثر على أنفاق للإرهابيين فى درنة بتمويل قطرى

شاهد.. الجيش الليبى يعثر على أنفاق للإرهابيين فى درنة بتمويل قطرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب".. نواب بلجنة الصحة يتقدمون ببيان عاجل لمناقشة الأزمة.. ويؤكدون: استخدام لقب اخصائى من غير الأطباء نصب.. والنائبة ليلى أبو إسماعيل تتقدم بقانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية

البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب".. نواب بلجنة الصحة يتقدمون ببيان عاجل لمناقشة الأزمة.. ويؤكدون: استخدام لقب اخصائى من غير الأطباء نصب.. والنائبة ليلى أبو إسماعيل تتقدم بقانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية

9 مواد مخدرة تنتظر اعتمادها من وزير الصحة بجداول المخدرات.. الطب الشرعى: تأثير الإستروكس والفودو يوازى 400 ضعف الحشيش الطبيعى.. وانتهينا من اعتماد 5 مواد جديدة.. "الصحة": تسبب تشوهات الأجنة والفشل الكلوى

9 مواد مخدرة تنتظر اعتمادها من وزير الصحة بجداول المخدرات.. الطب الشرعى: تأثير الإستروكس والفودو يوازى 400 ضعف الحشيش الطبيعى.. وانتهينا من اعتماد 5 مواد جديدة.. "الصحة": تسبب تشوهات الأجنة والفشل الكلوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة