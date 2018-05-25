الأمين العام للأمم المتحدة يزور مالى الثلاثاء المقبل

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يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، جمهورية مالى، الثلاثاء المقبل، وذكرت وسائل إعلام محلية فى مالى، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة سيرافقه وفد كبير يضم مساعديه، المكلف بالدعم اللوجستى أتول خير، والمكلف بعمليات السلم جان بيير لاكروا، ومديرة اليونيسيف هينريتا إتش فور.

وأشارت إلى أن جوتيريس سيحضر خلال الزيارة حفلا تأبينيا لعناصر قوات الأمم الذين قضوا فى مالى ،وأن قوات حفظ السلام الأممية فى مالى فقدت 21 من عناصرها خلال عام 2017، وأضافت أن قوات الأمم المتحدة فى مالى البالغ تعدادها 12500 عنصر والمعروفة اختصارا بـ"المينيسما" فقدت 160 من قواتها منذ ارسالها الى مالى فى يوليو عام 2013.