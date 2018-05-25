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الأمير البريطانى وليام يعتزم زيارة القدس ورام الله فى يونيو

الجمعة، 25 مايو 2018 04:00 ص
الأمير البريطانى وليام يعتزم زيارة القدس ورام الله فى يونيو الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا
لندن (رويترز)
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يعتزم الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، زيارة القدس ورام الله الشهر المقبل ليصبح بذلك أول عضو كبير بالعائلة المالكة البريطانية يزور الأراضى الفلسطينية.

وقال قصر كينزنجتون مكتب الأمير البريطانى، فى بيان اليوم الجمعة إن وليام، صاحب الترتيب الثانى فى ترتيب ولاية العرش فى بريطانيا، سيبدأ رحلته للشرق الأوسط بالأردن فى 24 يونيو قبل السفر إلى فلسطين.

وسيقضى الأمير الأيام الثلاثة التالية فى القدس ورام الله بالضفة الغربية لكن القصر لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الأماكن التى سيتجه إليها وليام أو بمن سيلتقي.

وأعلن فى مارس عن الزيارة التى سيقوم بها وليام نيابة عن الحكومة البريطانية ولاقى النبأ حينئذ ترحيبا واسعا من قبل مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على حد سواء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى بيان "إنها زيارة تاريخية والأولى من نوعها وسيتم استقباله هنا بحماس شديد".

وقال مكتب الرئيس الفلسطينى محمود عباس إنها زيارة مهمة "نتطلع بأن تسهم فى تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين".

وتعتبر بريطانيا إسرائيل حليفا وثيقا ومهما لكن الزيارة تأتى فى وقت تتباين فيه المواقف المعلنة للبلدين بشأن عدد من القضايا الرئيسية.

 


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