الأمم المتحدة تطالب بالإسراع فى إدخال الواردات لليمن

جنيف (رويترز)

طالب مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية والإغاثة فى حالات الطوارئ بتخفيف القيود المفروضة على دخول واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية لليمن، محذرا من أن ملايين آخرين قد يواجهون خطر المجاعة.

وقال لوكوك فى بيان "أشعر بالقلق على نحو خاص من تراجع الواردات الغذائية التجارية فى الآونة الأخيرة عبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر. الضغوط على العملة وأزمة السيولة فى النظام المصرفى اليمنى تحد من قدرة التجار على الاستيراد".

وأضاف أن ثقة شركات الشحن ضعفت بسبب وقائع التأخير " بعد أن أجازت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش مرور هذه السفن".