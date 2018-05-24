مقتل 12 شخصا فى غارات للتحالف الدولى شرق سوريا

(أ ف ب)

قتل 12 شخصا فجر اليوم الخميس فى غارات للتحالف الدولى استهدفت مواقع عسكرية فى شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "المنطقة المستهدفة جنوب مدينة البوكمال الحدودية للعراق تعرضت مرات عدة لهجمات من قبل تنظيم داعش الذى يتواجد عناصره فى جيب قريب فى البادية السورية".

واستهدف التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن، فجر الخميس، مواقع عسكرية حكومية فى شرق سوريا، حسبما نقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكرى.

وذكر المصدر "تعرضت بعض مواقعنا العسكرية بين البوكمال (ريف دير الزور) وحميمية حوالى الساعة الواحدة الا ثلثا فجر اليوم (الخميس) لعدوان شنه طيران التحالف الامريكى بالتزامن مع تحشدات لارهابيى تنظيم داعش.

وأوضح المصدر "اقتصرت الاضرار على الماديات، وكانت الولايات المتحدة وفرنسا شنت ضربات فى إبريل الماضى استهدفت مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية فى دمشق ومحيطها.

وتقع البوكمال وحميمية فى محافظة دير الزور (شرق)، وشكلت البوكمال لوقت طويل معقلا للجهاديين فى سوريا على مسافة غير بعيدة من الحدود العراقية قبل ان يخسروها نهاية 2017، ولمحافظة دير الزور أهمية استراتيجية واقتصادية، كونها حدودية مع العراق وتضم أهم حقول الغاز والنفط فى سوريا