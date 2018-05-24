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الخميس، 24 مايو 2018 11:56 م
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مسؤول أمريكي: قمة ترامب وكيم ألغيت بعدما خلفت كوريا الشمالية وعودها

الخميس، 24 مايو 2018 11:28 م
مسؤول أمريكي: قمة ترامب وكيم ألغيت بعدما خلفت كوريا الشمالية وعودها ترامب
(رويترز)
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ذكر مسؤول كبير بالبيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب قرر إلغاء قمة مقررة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بعدما خلفت بيونج يانج مجموعة وعود وقطعت الاتصال المباشر مع الولايات المتحدة.

وفى إفادة للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه، أشار المسؤول كذلك إلى بيان من كويا الشمالية فى وقت سابق اليوم تحذر فيه من أنها مستعدة لمواجهة نووية مع واشنطن.

وقال المسؤول "هذا الافتقار الغريب للقدرة على الحكم إلى جانب إخلاف الوعود خلال الأسابيع الماضية وتعليق كوريا الشمالية اتصالاتها المباشرة مع الولايات المتحدة (كلها أمور) تشير إلى افتقار شديد لحسن النية... إخلاف الوعود دفع الولايات المتحدة للتوقف".

 


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كوريا الشمالية

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