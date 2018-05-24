كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على ضرورة احترام سيادة الشعوب وبناء ثقة مشتركة مع بلدان العالم.

وأشار ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا تلعب دوراً هاما فى أوروبا والشرق الأوسط، مؤكداً تقديره الموقف الروسى المتمسك بالاتفاق النووى مع إيران.

وتابع ماكرون :" سنسعى لإنقاذ الاتفاق النووى مع إيران بالحوار مع الشركاء".

قال الرئيس الفرنسى :"نهدف لتعديل الدستور فى سوريا وإجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن فرنسا تهتم بوحدة الأراضى السورية وتوفير المساعدات للسوريين.

وشدد على ضرورة تحديد هوية مستخدمى الأسلحة الكيماوية فى سوريا، لافتاً إلى أن التحالف قيد الانتهاء من آخر مواقع تنظيم داعش الإرهابى.

وتابع ماكرون: "غداً سنوقع نحو 50 اتفاقية فى مجالات مختلفة منها النووى والعلمى".

من ناحية أخرى، ذكر ماكرون أن الحل السلمى فى أوكرانيا هو عنصر أساسى لعلاقات هادئة بين روسيا وأوروبا.